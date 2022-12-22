Рогозина ранили в Донецке. РосСМИ пишут – ниже спины

В Донецке получил ранение бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом сообщил пропагандистский ресурс ТАСС. По информации росСМИ, одна из ран – ниже спины.

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Со ссылкой на помощника Рогозина сообщается, что он получил ранение и был госпитализирован после обстрела Донецка со стороны ВСУ.

"На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние (дни) проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет", — сказал собеседник.

Ранения получили также сопровождавшие Рогозина лица.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Рогозин ранен при обстреле ресторана "Шеш-Беш" в Донецке, где он отмечал свой день рождения.

По данным Baza, бывший глава Роскосмоса получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

По уточненным данным, при обстреле ресторана погибли два человека, пять ранены.

Россияне думают, что удар был целенаправленным и нанесен с помощью САУ CAESAR.

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Наталія Медведєва

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