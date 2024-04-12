Роману Гринкевичу продлили меру пресечения: он будет находиться под стражей – Суспильне

Гринкевич будет находиться под стражей еще два месяца с возможностью внести 393 млн гривень залога

Роман Гринкевич (Фото: скриншот с видео)

Печерский суд Киева продлил меру пресечения сыну львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и фигуранту дела о поставках одежды для Вооруженных Сил Украины – Роману Гринкевичу. Об этом сообщил адвокат мужчины Андрей Гуджал в комментарии изданию Суспильне .

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Гринкевич будет находиться под стражей еще два месяца с возможностью внести 393 млн гривень залога. По словам стороны защиты, ходатайство на продление меры пресечения подавали прокуроры.

22 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения сыну бизнесмена Роману Гринкевичу – содержание под стражей с залогом 500 млн грн.