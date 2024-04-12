Роману Гринкевичу продлили меру пресечения: он будет находиться под стражей – Суспильне
Печерский суд Киева продлил меру пресечения сыну львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и фигуранту дела о поставках одежды для Вооруженных Сил Украины – Роману Гринкевичу. Об этом сообщил адвокат мужчины Андрей Гуджал в комментарии изданию Суспильне.
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Гринкевич будет находиться под стражей еще два месяца с возможностью внести 393 млн гривень залога. По словам стороны защиты, ходатайство на продление меры пресечения подавали прокуроры.
22 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения сыну бизнесмена Роману Гринкевичу – содержание под стражей с залогом 500 млн грн.
- В конце декабря 2023 года Гринкевича задержали по подозрению в попытке подкупить одного из руководителей Главного следственного управления ГБР за возвращение изъятого имущества, а 17 января он получил второе подозрение за мошенничество с подрядами Минобороны.
- 17 января Минобороны разорвало последний контракт с компаниями, аффилированными с бизнесменом Игорем Гринкевичем.
- Всего по делу о военных тендерах фигурируют пятеро подозреваемых: Игорь Гринкевич, Роман Гринкевич, два директора фирм, работавших с Министерством обороны, и еще одно доверенное лицо.