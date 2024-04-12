Роману Гринкевичу продовжили запобіжний захід: він надалі перебуватиме під вартою – Суспільне

Гринкевич перебуватиме під вартою ще два місяці з можливістю внести 393 млн гривень застави

Роман Гринкевич (Фото: скриншот із відео)

Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід сину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та фігуранту справи про постачання одягу для Збройних Сил України - Роману Гринкевичу. Про це повідомив адвокат чоловіка Андрій Гуджал у коментарі виданню Суспільне.

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Гринкевич перебуватиме під вартою ще два місяці з можливістю внести 393 млн гривень застави. За словами сторони захисту, клопотання на продовження запобіжного заходу подавали прокурори.

22 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід синові бізнесмена Роману Гринкевичу – тримання під вартою із заставою 500 млн грн.