Суд арештував Романа Гринкевича. Застава – 500 млн грн

Роман Гринкевич під час судового засідання (Скриншот з відео)

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу – тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави. Відповідне рішення оголосила суддя Тетяна Ільєва під час засідання.

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Суд присудив Гринкевичу-молодшому тримання під вартою до 17 березня.

Альтернатива – 500 001 528 грн застави.

Адвокат підозрюваного заявив, що сторона оскаржуватиме це рішення – "вже завтра" подасть апеляцію.

Сьогодні вранці правоохоронці затримали Гринкевича в Одесі. За даними слідства, він планував втекти з України.

Роман Гринкевич – син львівського підприємця Ігоря Гринкевича, підозрюваного у шахрайстві з підрядами Міністерства оборони. 17 січня він отримав підозру разом з батьком, але одразу його не затримали, а потім він зник.

Наприкінці грудня 2023-го Гринкевича-старшого затримали за підозрою у спробі підкупити одного із керівників Головного слідчого управління ДБР за повернення вилученого майна, а 17 січня він отримав другу підозру за шахрайство з підрядами Міноборони. 17 січня Міноборони розірвало останній контракт з компаніями, афілійованими з Гринкевичем.

Загалом у справі про військові тендери фігурують п'ятеро підозрюваних: Ігор Гринкевич, Роман Гринкевич, двоє директорів фірм, які працювали з Міністерством оборони, та ще одна довірена особа.

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