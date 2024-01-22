Роману Гринкевичу присудили СИЗО до 17 марта. Альтернатива - залог в 500 млн грн

Роман Гринкевич во время судебного заседания (Скриншот из видео)

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Роману Гринкевичу – содержание под стражей с альтернативой в виде залога. Соответствующее решение объявила судья Татьяна Ильева во время заседания.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Суд приговорил Гринкевича-младшего к содержанию под стражей до 17 марта.

Альтернатива – 500 001 528 грн залога.

Сегодня утром правоохранители задержали подозреваемого в Одессе. По данным следствия, он планировал сбежать из Украины.

Роман Гринкевич – сын львовского предпринимателя Игоря Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве с подрядами Министерства обороны. 17 января он получил подозрение вместе с отцом, но сразу его не задержали, а затем исчез.

В конце декабря 2023-го Гринкевича-старшего задержали по подозрению в попытке подкупить одного из руководителей Главного следственного управления ГБР за возвращение изъятого имущества, а 17 января он получил второе подозрение за мошенничество с подрядами Минобороны. 17 января Минобороны расторгло последний контракт с компаниями, аффилированными с Гринкевичем.

Всего по делу о военных тендерах фигурируют пятеро подозреваемых: Игорь Гринкевич, Роман Гринкевич, два директора фирм, работавших с Министерством обороны, и еще одно доверенное лицо.

Читайте также: Умеров: Обнаружили нарушения более чем на 10 млрд грн, сотрудничаем с правоохранителями