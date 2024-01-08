Умєров: Виявили порушення на понад 10 млрд грн, співпрацюємо з правоохоронцями

"Система чинить опір, однак ми його здолаємо", – написав очільник Міноборони

Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

За останні чотири місяці у Міноборони були виявлені порушення на понад 10 млрд грн, вчинені раніше. Відомство тісно співпрацює з правоохоронцями та спеціальними службами, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Новини про затримання та кримінальні справи, які ви бачите останнім часом, – це зміни. Зміни, які буде помітно все частіше. Один з пріоритетів команди Міністерства оборони — вичищення системи від недоброчесних учасників – всередині установи й зовні. Активно працюємо над цим — у тісній співпраці з правоохоронними органами викорінюємо прояви корупції. Система чинить опір, однак ми його здолаємо", – написав він.

За словами посадовця, повністю зміг запрацювати внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція відомства, котрі вже виявили багато порушень – за останні чотири місяці на понад 10 млрд грн порушень, що були вчинені раніше.

Умєров зазначив, що у відомстві "жорстко реагують" на всі такі випадки та тісно співпрацюють з правоохоронцями і спеціальними службами, передають колегам усю необхідну інформацію.

Він нагадав, що у грудні Служба безпеки України у взаємодії з Міноборони ліквідувала корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн.

Читайте детальніше: Розкрадання 1,5 млрд грн для ЗСУ: у Києві затримали посадовця Міноборони

"Це те, про що можемо говорити публічно. Попереду будуть ще новини. Водночас працюємо над тим, щоб вирішити проблему системно: впроваджуємо нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО", – повідомив міністр.

За його словами, перебудова закупівельних механізмів у міністерстві відбувається так, щоб не зашкодити безперервному постачанню зброї та тилового майна для ЗСУ.

Посадовець заявив, що відтепер Міноборони "встановлює правила гри, формує політику, контролює торги", а закупівлі здійснюють дві спеціальні агенції.

Умєров нагадав про створення Державного оператора тилу та кадрове перезавантаження Агенції оборонних закупівель.

Міністр повідомив, що вже є конкретні результати: за чотири місяці вдалося зекономити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 млрд грн, що орієнтовно становить 20% від запланованої суми на закупівлі.

Також Міноборони вперше придбало 50 000 комплектів жіночої форми, 100 000 електричних грілок, 15 000 активних навушників, а з постачальником навушників були проведені переговори, що дозволило додатково заощадити державні кошти на 11,7 млн грн, зауважив посадовець.

29 грудня у Києві затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, на спробі підкупу одного із керівників Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань. За даними джерел LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Ігоря Гринкевича.

у правоохоронних органах, йдеться про Ігоря Гринкевича. Міністерство оборони в кінці грудня вперше замовило тактичні навушники для військовослужбовців ЗСУ.

8 січня експосадовцям Міноборони повідомили про підозри у розтраті майже мільярда гривень на закупівлях бронежилетів.

Читайте також: Умєров: До ТЦК можуть почати запрошувати через електронні сповіщення. Тих, хто за кордоном, – теж