Умєров: До ТЦК можуть почати запрошувати через електронні сповіщення. Тих, хто за кордоном, – теж

За словами міністра, подібні сповіщення в разі впровадження механізму отримають усі – включно із тими, хто виїхав

Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з’явитися до територіальних центрів комплектування і соцпідтримки через електронні сповіщення. Про це в інтерв’ю Суспільному сказав очільник оборонного відомства Рустем Умєров.

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"Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що – це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково", – сказав міністр.

Подібні запрошення, за його словами, отримають і громадяни України за кордоном: "Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім".

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Умєров додав, що міністерство працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був "цивілізованим".

Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що військове командування запропонувало додатково мобілізувати 450 000-500 000 осіб. Це коштуватиме державі 500 млрд грн.

Секретар РНБО Данілов наголосив, що мобілізація такої кількості людей – план на весь 2024 рік, а не на місяць.

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