Умєров: До ТЦК можуть почати запрошувати через електронні сповіщення. Тих, хто за кордоном, – теж
Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з’явитися до територіальних центрів комплектування і соцпідтримки через електронні сповіщення. Про це в інтерв’ю Суспільному сказав очільник оборонного відомства Рустем Умєров.
"Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що – це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково", – сказав міністр.
Подібні запрошення, за його словами, отримають і громадяни України за кордоном: "Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім".
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Умєров додав, що міністерство працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був "цивілізованим".
- Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що військове командування запропонувало додатково мобілізувати 450 000-500 000 осіб. Це коштуватиме державі 500 млрд грн.
- Секретар РНБО Данілов наголосив, що мобілізація такої кількості людей – план на весь 2024 рік, а не на місяць.
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