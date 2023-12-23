Умеров: В ТЦК могут начать приглашать через электронные оповещения. Кто за границей – тоже
Министерство обороны рассматривает возможность уведомлять мужчин о необходимости явиться в территориальные центры комплектования и соцподдержки через электронные уведомления. Об этом в интервью Суспильному сказал глава оборонного ведомства Рустем Умеров.
"Мы проанализировали разные базы данных. Решим, как эти данные учесть. Потому что – это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? После учета – будет ли эта категория мужчин вообще предложена на военную службу или нет. То есть это достаточно огромный механизм, который нужно обсуждать пошагово", – сказал министр.
Подобные приглашения, по его словам, получат и граждане Украины за границей: "Если мы уже примем решение по категориям, приглашения отправим всем".
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Умеров добавил, что министерство работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был "цивилизованным".
- Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что военное командование предложило дополнительно мобилизовать 450 000-500 000 человек. Это обойдется государству в 500 млрд грн.
- Секретарь СНБО Данилов подчеркнул, что мобилизация такого количества людей – план на весь 2024 год, а не на месяц.
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