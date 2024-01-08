Умеров: Обнаружили нарушения более чем на 10 млрд грн, сотрудничаем с правоохранителями

"Система сопротивляется, однако мы его преодолеем", – написал глава Минобороны

Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

За последние четыре месяца у Минобороны были обнаружены нарушения на более чем 10 млрд грн, совершенные ранее. Ведомство тесно сотрудничает с правоохранителями и специальными службами, сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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"Новости о задержании и уголовных делах, которые вы видите в последнее время, – это изменения. Изменения, которые будут заметны все чаще. Один из приоритетов команды Министерства обороны – очистка системы от неблагополучных участников – внутри учреждения и снаружи. Активно работаем над этим – в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами искореняем проявления коррупции. Система сопротивляется, однако мы его преодолеем", – написал он.

По словам чиновника, полностью смог заработать внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция ведомства, которые уже выявили много нарушений – за последние четыре месяца на более 10 млрд грн нарушений, которые были совершены ранее.

Умеров отметил, что в ведомстве "жестко реагируют" на все подобные случаи и тесно сотрудничают с правоохранителями и специальными службами, передают коллегам всю необходимую информацию.

Он напомнил, что в декабре Служба безопасности Украины во взаимодействии с Минобороны ликвидировала коррупционную схему на приобретении боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 млрд грн.

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"Это то, о чем можем говорить публично. Впереди будут еще новости. В то же время работаем над тем, чтобы решить проблему системно: внедряем новую архитектуру закупок по стандартам НАТО", – сообщил министр.

По его словам, перестройка закупочных механизмов в министерстве происходит так, чтобы не навредить непрерывной поставке оружия и тылового имущества для ВСУ.

Чиновник заявил, что отныне Минобороны "устанавливает правила игры, формирует политику, контролирует торги", а закупки осуществляют два специальных агентства.

"Недавно презентовали работу первой – "‎Государственного оператора тыла", который будет закупать тыловое имущество, в частности еду, одежду, горючее. Кадрово перезагружаем "Агентство оборонных закупок", специализирующееся на закупке оружия", – написал Умеров.

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Министр сообщил, что уже есть конкретные результаты: за четыре месяца удалось сэкономить по всем тыловым закупкам примерно 3,5 млрд грн, что ориентировочно составляет 20% от запланированной суммы на закупки.

Также Минобороны впервые приобрело 50 000 комплектов женской формы, 100 000 электрических грелок, 15 000 активных наушников, а с поставщиком наушников были проведены переговоры, что позволило дополнительно сэкономить государственные средства на 11,7 млн. грн., отметил чиновник.

"Благодарю представителей гражданского общества, что вы на нашей стороне и помогаете в борьбе с коррупцией. У нас единственная цель – как можно быстрее победить врага", – подытожил он.

29 декабря в Киеве был задержан львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, на попытке подкупа одного из руководителей Главного следственного управления Государственного бюро расследований. По данным источников LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет об Игоре Гринкевиче.

в правоохранительных органах, речь идет об Игоре Гринкевиче. Министерство обороны в конце декабря впервые заказало тактические наушники для военнослужащих ВСУ.

8 января экс-чиновникам Минобороны сообщили о подозрениях в растрате почти миллиарда гривен на закупках бронежилетов.

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