Роспуск Рады. Народный фронт готовится идти в Конституционный суд

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Народный фронт призвал депутатов всех фракций парламента подписать представление в Конституционный суд об указе президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-служба партии.

В Народном фронте заявили, что подписание представления "политический и общественный долг каждого члена парламента, поскольку речь идет о нарушении Конституции высшим должностным лицом страны – президентом Украины".

Мотивацию роспуска парламента команды Зеленского в партии назвали "нелепой и безосновательной".

"Сегодня незаконно распускают парламент – завтра сдадут часть территории Украины или разрешат российским военным находиться в Донецке или Луганске, как это в свое время сделал Янукович Харьковскими соглашениями, обеспечив плацдарм российской армии для оккупации Крыма", - сказано также в заявлении.

Ранее сегодня в Верховном суде зарегистрировали иск о незаконности указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.