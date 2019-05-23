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23.05.2019, 20:20

Роспуск Рады. Народный фронт готовится идти в Конституционный суд

Роспуск Рады. Народный фронт готовится идти в Конституционный суд - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

В партии заявили, что распуская парламент, Зеленский нарушает Конституцию

Народный фронт призвал депутатов всех фракций парламента подписать представление в Конституционный суд об указе президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-служба партии.

В Народном фронте заявили, что подписание представления "политический и общественный долг каждого члена парламента, поскольку речь идет о нарушении Конституции высшим должностным лицом страны – президентом Украины".

Мотивацию роспуска парламента команды Зеленского в партии назвали "нелепой и безосновательной".

"Сегодня незаконно распускают парламент – завтра сдадут часть территории Украины или разрешат российским военным находиться в Донецке или Луганске, как это в свое время сделал Янукович Харьковскими соглашениями, обеспечив плацдарм российской армии для оккупации Крыма", - сказано также в заявлении.

Ранее сегодня в Верховном суде зарегистрировали иск о незаконности указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. 

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Теги: конституционный суд, Владимир Зеленский, народный фронт, роспуск рады
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