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23.05.2019, 18:30

Роспуск Рады: в Верховный суд поступил иск о незаконности указа

Роспуск Рады: в Верховный суд поступил иск о незаконности указа - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Иск был подан физическим лицом и зарегистрирован сегодня, 23 мая, сообщают в ВС

В Верховном суде зарегистрировали иск о незаконности указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Об этом сообщается на сайте ВС.

"В Верховный суд поступило исковое заявление о признании противоправным и недействительным указа Президента Украины от 21 мая 2019 № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов". Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года. Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19 ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальных действиях.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду. 21 мая он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах. 23 мая указ вступил в силу.

Ранее сегодня сообщалось, что координатор общественного движения Спільна справа Александр Данилюк (не путать с экс-министром финансов Александром Данилюком, - ред.) заявил, что обжаловал в Верховном суде указ о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, верховный суд, роспуск рады
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