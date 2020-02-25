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Роспуска Верховного суда не будет. Решение КСУ пояснила председатель ВС

Роспуска Верховного суда не будет. Решение КСУ пояснила председатель ВС - Фото
Валентина Данишевская (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
25.02.2020, 12:56

Председатель Верховного суда Данишевская объяснила, что КСУ признал создание нового ВС конституционным и легитимным

Конституционный суд не ставил под сомнение легитимность и конституционность Верховного суда. Решение КСУ пояснила в интервью BBC председатель ВС Валентина Данишевская.

Данишевская напомнила, что в результате судебной реформы 2016 года Верховный суд Украины прекратил осуществлять свои полномочия, и начался процесс его ликвидации. Вместо него был создан Верховный суд. Решение КСУ, принятое 19 февраля, признает неконституционным только ликвидацию старого ВСУ, не затрагивая прекращение его полномочий и создание нового ВС.

Таким образом, пояснила Данишевская, Верховный суд как действующий орган существует один, но юридических лиц - два. Одно обслуживает действующий судебный орган, а другое - тот, что прекратил осуществлять свои функции в 2017 году.

При этом КСУ не решил проблемы существования двух юрлиц, указав, что это должны сделать законодатели.

  • В июне 2016 года Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, который предусматривал реформу Верховного суда.
  • Судьи ВС выступили против термина "ликвидация", использованного в законе, и решили обратиться в КСУ.

Читайте мнение: Судью - на мыло?

Денис Юдин
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