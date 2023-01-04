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России нужны "Кинжалы" не столько для использования, сколько для запугивания – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 11:58
России нужны
Вадим Скибицкий (Фото - скриншот из видео)

Ракет "Кинжал" у России не так уж много, поэтому оккупанты используют их не столько в военных целях, сколько для запугивания, в том числе европейских стран. Об этом сказал в интервью РБК-Україна представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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Скибицкий подчеркнул, что "Кинжалы" – это новый вид вооружений, применение которого ограничено как минимум использованием самолетов-носителей МиГ-31 (в модификации МиГ-31К. – Ред). Он также напомнил о недавнем инциденте в Беларуси, когда у одного из МиГ-31 загорелся двигатель.

Кроме того, отметил Скибицкий, "Кинжалов" у Кремля не так уж много, и "если расстреляют и их, тогда просто нечем будет пугать мир".

Россияне используют "Кинжалы" для демонстрации, "что у них есть такое вооружение, которое никто не сможет сбить". "Соответственно, этим они поддерживают напряжение относительно применения этого оружия не только против нас, но и против других европейских стран", – сказал Скибицкий.

  • 1 ноября 2022 года спикер Воздушных сил ВСУ Игнат сказал, что размещение в Беларуси "Кинжалов" не создает дополнительной угрозы для Украины, "скорее это попытка произвести впечатление на Европу".
  • Когда с аэродромов в Беларуси взлетает МиГ-31К, на всей территории Украины звучит воздушная тревога: эти истребители способны запускать такие ракеты на расстояние до 2000 км. Пока враг в тренировочном полете, тревога не отменяется.
  • Как рассказал ранее LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, Россия характеризует "Кинжал" как гиперзвуковую ракету, однако, по сути, это "приделанная к самолету ракета "Искандер". 
Сергій Бережний
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Кинжал война гур Вадим Скибицкий миг-31
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