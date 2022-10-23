Россия ставит мобилизованных на позиции без учета уровня их подготовки – Генштаб

Командование оккупационной армии отправляет мобилизованных на позиции, не учитывая уровня их подготовленности. Об этом сказано в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Генштаб сообщает, что противник по-прежнему ставит задачу удержать временно захваченные территории и одновременно ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Россия продолжает комплектовать подразделения за счет мобилизованных и снимает с хранения устаревшую военную технику.

При этом РФ пока не в состоянии решить проблемы с материальным обеспечением мобилизованных. Например, на Херсонском направлении мобилизованные снабжены плохой экипировкой, у большинства отсутствует военная обувь и другие элементы формы и снаряжения.

Российское командование не учитывает уровень подготовленности мобилизованных при отправке их на линию огня, из-за плохой организации взаимодействия есть случаи так называемого "дружественного огня" между подразделениями противника.

Сообщается, что ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Клещиевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области.

За сутки враг нанес два ракетных и 25 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Обстрелам подверглись объекты гражданской инфраструктуры Николаева, Запорожья и Новотаврического Запорожской области.

В утренней сводке Генштаб сообщал, что ВСУ за прошедшие дни нанесли результативные удары, которыми ликвидированы и ранены сотни российских оккупантов в Новой Каховке и Запорожской области.

Сергій Бережний

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