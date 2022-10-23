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Сотни оккупантов ранены. Генштаб отчитался об ударах в Новой Каховке и на Запорожье

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23.10.2022, 07:04
Сотни оккупантов ранены. Генштаб отчитался об ударах в Новой Каховке и на Запорожье - Фото
Фото: 43 ОАБр им. гетмана Тараса Трясило

Украинские военные за прошедшие дни нанесли результативные удары – сотни российских оккупантов ранены в Новой Каховке и Запорожской области. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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По уточненным данным, в Новой Каховке поражены места дислокации оккупантов – уничтожены шесть единиц вооружения и техники, до 150 военных ранены. В Запорожской области – уничтожены пять единиц вооружения и техники, около 100 военных ранены. Данные о погибших уточняются.

За сутки силы обороны Украины отбили атаки в районе Белогоровки Луганской области, Бахмута, Бахмутского, Иванграда, Марьинки, Соледара, Озаряновки и Одрадовки Донецкой.

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Авиация за сутки нанесла 17 ударов по оккупантам: поражены 15 районов скопления военной техники, две позиции ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, шесть районов скопления сил и техники, склад боеприпасов и пять других важных объектов, включая радиолокационную станцию.

Армия РФ нанесла за сутки 32 ракетных и 25 авиационных ударов, 80 раз обстреливала из РСЗО. Оккупанты сосредотачивают усилия на сдерживании украинских военных, но продолжают попытки наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Марко Сировой
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ВСУ война Донбасс запорожская область армия рф генштаб новая каховка войска россии
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