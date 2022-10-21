Глава Пентагона после разговора с Шойгу позвонил Резникову

Министр обороны Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, в котором подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке Украины в противостоянии российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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Остин также подчеркнул неизменную поддержку международного сообщества в укреплении Украины и "сохранении способности Украины защищать себя в будущем, о чем свидетельствуют обязательства по оказанию помощи в сфере безопасности, взятые на себя союзниками и партнерами на последнем заседании Контактной группы по обороне Украины 12 октября (формат "Рамштайн". – Прим. ред.)", говорится в сообщении.

Министры договорились оставаться в тесном контакте, добавили в Пентагоне.

Ранее в Минобороны США сообщили, что Остин провел телефонный разговор с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Президент Владимир Зеленский, выступая перед Евросоветом, заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта. Если россияне подорвут дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон.

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Вадим Ребрина

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