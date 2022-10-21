Глава Пентагона поговорил с Шойгу о войне РФ против Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

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"21 октября министр обороны Ллойд Дж. Остин III провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Госсекретарь Остин подчеркнул важность поддержания линий связи в условиях продолжающейся войны против Украины", – сказано в сообщении.

Никаких других деталей разговора не приводится.

Российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщило, что Шойгу обсудил по телефону с Остином "ситуацию" в Украине. Там также не стали разглашать подробностей разговора.

Впервые с начала широкомасштабной войны Остин поговорил с Шойгу 13 мая. В Пентагоне сообщили: "Министр Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность сохранения линий связи".

3 октября Остин в интервью CNN сказал, что предупредил Шойгу "в частном порядке" о недопустимости применения ядерного оружия.

Президент Владимир Зеленский, выступая перед Евросоветом, заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта. Если россияне подорвут дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся больше 80 населенных пунктов, включая Херсон.

20 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне подорвут дамбу Каховской ГЭС, это приведет к катастрофе с большим количеством жертв, но и временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.

Сегодня спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что факт минирования Каховской ГЭС российскими оккупантами известен, россияне оставляют возможность ее подрыва на "крайний случай".

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Вадим Ребрина

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