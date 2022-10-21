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Глава Пентагона поговорил с Шойгу о войне РФ против Украины

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21.10.2022, 16:59
Глава Пентагона поговорил с Шойгу о войне РФ против Украины - Фото
Ллойд Остин (скриншот из видео CNN)

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

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"21 октября министр обороны Ллойд Дж. Остин III провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Госсекретарь Остин подчеркнул важность поддержания линий связи в условиях продолжающейся войны против Украины", – сказано в сообщении.

Никаких других деталей разговора не приводится.

Российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщило, что Шойгу обсудил по телефону с Остином "ситуацию" в Украине. Там также не стали разглашать подробностей разговора.

Впервые с начала широкомасштабной войны Остин поговорил с Шойгу 13 мая. В Пентагоне сообщили: "Министр Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность сохранения линий связи".

3 октября Остин в интервью CNN сказал, что предупредил Шойгу "в частном порядке" о недопустимости применения ядерного оружия.

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Вадим Ребрина
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