Глава Пентагона поговорил с Шойгу о войне РФ против Украины
Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"21 октября министр обороны Ллойд Дж. Остин III провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Госсекретарь Остин подчеркнул важность поддержания линий связи в условиях продолжающейся войны против Украины", – сказано в сообщении.
Никаких других деталей разговора не приводится.
Российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщило, что Шойгу обсудил по телефону с Остином "ситуацию" в Украине. Там также не стали разглашать подробностей разговора.
Впервые с начала широкомасштабной войны Остин поговорил с Шойгу 13 мая. В Пентагоне сообщили: "Министр Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность сохранения линий связи".
3 октября Остин в интервью CNN сказал, что предупредил Шойгу "в частном порядке" о недопустимости применения ядерного оружия.
- Президент Владимир Зеленский, выступая перед Евросоветом, заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта. Если россияне подорвут дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся больше 80 населенных пунктов, включая Херсон.
- 20 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне подорвут дамбу Каховской ГЭС, это приведет к катастрофе с большим количеством жертв, но и временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.
- Сегодня спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что факт минирования Каховской ГЭС российскими оккупантами известен, россияне оставляют возможность ее подрыва на "крайний случай".
Читайте также: Тема дня | "Волны в 5 метров не будет". Россия заминировала Каховскую ГЭС и дамбу: чем грозит подрыв
Комментарии