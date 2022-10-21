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Подоляк о смысле подрыва Каховской ГЭС: Потеря Херсона будет серьезным ударом для Путина

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 16:37
Подоляк о смысле подрыва Каховской ГЭС: Потеря Херсона будет серьезным ударом для Путина - Фото
Михаил Подоляк (фото - Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что с политической точки зрения, потеря Херсона, единственного оккупированного областного центра, сразу после "торжественной аннексии" будет серьезным ударом для руководства России. "Перекрыть" такой удар, на его взгляд, могут только "природные обстоятельства непреодолимой силы" — например, прорыв Каховской ГЭС. Об этом он сказал в комментарии LIGA.net.

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"Действительно, мы обладаем достоверной информацией о том, что российские военные уже заминировали как дамбу, так и агрегаты. В зависимости от объема заряда, это делает возможными два сценария: как уничтожение энергетической инфраструктуры, чтобы Украина не смогла пользоваться ГЭС, так и прорыв дамбы и затопление расположенных ниже населенных пунктов", – рассказал Подоляк.

По его информации, с военной точки зрения положение российской армии на правом берегу Днепра в долгосрочной перспективе безнадежно. Это, по словам Подоляка, – прямой результат системных действий Вооруженных сил Украины по уничтожению логистики и путей снабжения российских войск.

"Однако, с политической точки зрения, потеря Херсона, единственного оккупированного областного центра, сразу после "торжественной аннексии" и отступления из Харьковской области, будет серьезным ударом для руководства России", – отметил он.

Подоляк считает, что "перекрыть" такой удар смогут только "природные обстоятельства непреодолимой силы" — например, прорыв Каховской ГЭС и полное затопление Херсона. "И, кстати, местные коллаборанты, расписывавшиеся в своей любви к Херсону, с этим сценарием согласны", – отметил советник главы ОП.

Он напомнил, что Каховская ГЭС — это 18 миллионов кубометров воды. Ее прорыв может стать "крупнейшей техногенной катастрофой, сравнимой с применением оружия массового поражения". Подоляк убежден, что такой сценарий имеет смысл для России, только если она сможет обвинить в его реализации Украину.

"Озвучив террористические планы России публично, к тому же на европейской трибуне, президент Зеленский выбил эту почву у них из-под ног", – сказал Подоляк.

  • Президент Владимир Зеленский, выступая перед Евросоветом, заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта. Если россияне подорвут дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся больше 80 населенных пунктов, включая Херсон.
  • 20 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне подорвут дамбу Каховской ГЭС, это приведет к катастрофе с большим количеством жертв, но и временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.
  • Сегодня спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что факт минирования Каховской ГЭС российскими оккупантами известен, россияне оставляют возможность ее подрыва на "крайний случай".

Читайте также: Тема дня | "Волны в 5 метров не будет". Россия заминировала Каховскую ГЭС и дамбу: чем грозит подрыв

Вадим Ребрина, Марко Сировой
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