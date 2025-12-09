Россия атаковала газовую инфраструктуру – есть разрушения

В Нафтогазе заявили, что враг пытается вывести из строя критическое оборудование

Атака с газовой инфраструктуры (Фото: facebook.com/sergii.koretskyi)

Россия утром 9 декабря атаковала газовую инфраструктуру ударными дронами, есть разрушения. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По его словам, враг пытается вывести из строя критически важное оборудование, от которого зависит бесперебойное газоснабжение украинцев. Из-за атаки никто не пострадал.

Корецкий отметил, что специалисты компании и оперативные службы уже работают на месте и делают все возможное для скорейшего восстановления работы поврежденных объектов. Работники Нафтогаза сейчас занимаются ликвидацией последствий всех предыдущих российских атак на газовую инфраструктуру.

По данным Воздушных Сил, россияне атаковали Украину 110 ударными дронами, среди которых были 70 "шахедов". Силам противовоздушной обороны удалось сбить 84 вражеских БпЛА, есть попадания 24 ударных дронов на девяти локациях.