Росія атакувала газову інфраструктуру – є руйнування

У Нафтогазі заявили, що ворог намагається вивести з ладу критичне обладнання

Атака газової інфраструктури (Фото: facebook.com/sergii.koretskyi)

Росія вранці 9 грудня атакувала газову інфраструктуру ударними дронами, є руйнування. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

За його словами, ворог намагається вивести з ладу критично важливе обладнання, від якого залежить безперебійне газопостачання українців. Через атаку ніхто не постраждав.

Корецький зазначив, що фахівці компанії та оперативні служби вже працюють на місці та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення роботи пошкоджених об’єктів. Працівники Нафтогазу зараз займаються ліквідацією наслідків усіх попередніх російських атак на газову інфраструктуру.

За даними Повітряних сил, росіяни атакували Україну 110 ударними дронами, серед яких були 70 "шахедів". Силам протиповітряної оборони вдалося збити 84 ворожих БпЛА, є влучання 24 ударних дронів на дев'яти локаціях.