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Россия атаковала Винницкую область дронами-камикадзе. Два сбила ПВО

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 18:01
Россия атаковала Винницкую область дронами-камикадзе. Два сбила ПВО - Фото
Работа ПВО под Винницей (фото - Сергей Борзов)

Армия РФ атаковала Россию двумя дронами-камикадзе, сообщил в Telegram глава ОВА Сергей Борзов.

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По его словам, Силы противовоздушной обороны сбили оба беспилотника. При этом в Винницкой области продолжается воздушная тревога.

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Марко Сировой
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