Россия атаковала Винницкую область дронами-камикадзе. Два сбила ПВО
12.10.2022, 18:01
Работа ПВО под Винницей (фото - Сергей Борзов)
Армия РФ атаковала Россию двумя дронами-камикадзе, сообщил в Telegram глава ОВА Сергей Борзов.
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По его словам, Силы противовоздушной обороны сбили оба беспилотника. При этом в Винницкой области продолжается воздушная тревога.
- 11 октября армия РФ дважды ударила дронами-камикадзе по Ладыжинской ТЭС.
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