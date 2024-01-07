Россия больше всего штурмует возле Авдеевки и Крынок, ее потери выросли – сводка Генштаба
В субботу, 6 января, на фронте произошло 45 боевых столкновений, а потери россиян несколько выросли по сравнению с предыдущим днем, сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренних сводках.
Самыми горячими участками фронта остаются Авдеевка и Крынки.
На Авдеевском направлении силы обороны Украины отразили восемь атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, а на Херсонском – еще 18.
На других участках фронта количество атак было меньше:
Марьинский – девять атак у Марьинки и Новомихайловки;
Запорожский – пять атак западнее Вербового, Работино и южнее Новодаровки;
Купянский – три атаки возле Синьковки, Петропавловки, Ивановки;
Бахмутский – две атаки возле Орехово-Василовки и Клещеевки.
На Лиманском и Шахтерском направлениях оккупанты наступательных действий не вели.
С 24 февраля 2022 года до утра воскресенье оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 364 730 (+860) человек ликвидировано,
→ танков – 6022 (+4),
→ боевых бронированных машин – 11 180 (+22),
→ артиллерийских систем – 8653 (+36),
→ РСЗО – 951 (+1),
→ средств ПВО – 637 (+4),
→ самолетов – 329 (+0),
→ вертолетов – 324 (+0),
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 6811 (+24),
→ крылатых ракет – 1786 (+0),
→ кораблей/катеров – 23 (+0),
→ подлодок – 1 (+0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 11 523 (+45),
→ спецтехники – 1327 (+10).
- На этой неделе британская газета The Telegraph написала, что российские войска планируют новое "широкомасштабное наступление" в Харьковской области 15 января. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в комментарии LIGA.net, что агрессор действительно может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет именно в этот день, разведка не может.