Россия больше всего штурмует возле Авдеевки и Крынок, ее потери выросли – сводка Генштаба

Генеральный штаб ВСУ сообщил о 45 боевых столкновениях за сутки. Россия потеряла 860 военных и более трех десятков единиц артиллерии

Фото: пресс-служба Офиса президента

В субботу, 6 января, на фронте произошло 45 боевых столкновений, а потери россиян несколько выросли по сравнению с предыдущим днем, сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренних сводках.

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Самыми горячими участками фронта остаются Авдеевка и Крынки.

На Авдеевском направлении силы обороны Украины отразили восемь атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, а на Херсонском – еще 18.

Авдеевка (Карта: deepstatemap.live)

Крынки (Карта: deepstatemap.live)

На других участках фронта количество атак было меньше:

Марьинский – девять атак у Марьинки и Новомихайловки;

Запорожский – пять атак западнее Вербового, Работино и южнее Новодаровки;

Купянский – три атаки возле Синьковки, Петропавловки, Ивановки;

Бахмутский – две атаки возле Орехово-Василовки и Клещеевки.

На Лиманском и Шахтерском направлениях оккупанты наступательных действий не вели.

С 24 февраля 2022 года до утра воскресенье оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 364 730 (+860) человек ликвидировано,

→ танков – 6022 (+4),

→ боевых бронированных машин – 11 180 (+22),

→ артиллерийских систем – 8653 (+36),

→ РСЗО – 951 (+1),

→ средств ПВО – 637 (+4),

→ самолетов – 329 (+0),

→ вертолетов – 324 (+0),

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 6811 (+24),

→ крылатых ракет – 1786 (+0),

→ кораблей/катеров – 23 (+0),

→ подлодок – 1 (+0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 11 523 (+45),

→ спецтехники – 1327 (+10).