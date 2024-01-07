Росія найбільше штурмує біля Авдіївки й Кринків, її втрати зросли – зведення Генштабу
Протягом суботи, 6 січня, на фронті відбулося 45 бойових зіткнень, а втрати росіян дещо зросли у порівнянні з попередньою добою, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранкових зведеннях.
Найгарячішими ділянками фронту залишаються Авдіївка та Кринки.
На Авдіївському напрямку сили оборони України відбили вісім атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, а на Херсонському – ще 18.
На інших ділянках фронту кількість атак була меншою:
Мар'їнський напрямок – дев'ять атак біля Мар'їнки та Новомихайлівки;
Запорізький – п'ять атак західніше Вербового, Роботиного та південніше Новодарівки;
Куп'янський – три атаки біля Синьківки, Петропавлівки, Іванівки;
Бахмутський – дві атаки біля Оріхово-Василівки та Кліщіївки.
На Лиманському та Шахтарському напрямках окупанти наступальних дій не вели.
З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:
→ особового складу – близько 364 730 (+860) осіб ліквідовано,
→ танків – 6022 (+4),
→ бойових броньованих машин – 11 180 (+22),
→ артилерійських систем – 8653 (+36),
→ РСЗВ – 951 (+1),
→ засобів ППО – 637 (+4),
→ літаків – 329 (+0),
→ гелікоптерів – 324 (+0),
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6811 (+24),
→ крилатих ракет – 1786 (+0),
→ кораблів/катерів – 23 (+0),
→ підводних човнів – 1 (+0),
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 11 523 (+45),
→ спецтехніки – 1327 (+10).
- Цього тижня британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" у Харківській області 15 січня. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив в коментарі LIGA.net, що агресор справді може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться саме цього дня, розвідка не може.