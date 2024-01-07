Росія найбільше штурмує біля Авдіївки й Кринків, її втрати зросли – зведення Генштабу

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про 45 бойових зіткнень за добу. Росія втратила 860 військових і більше ніж три десятки одиниць артилерії

Фото: пресслужба Офісу президента

Протягом суботи, 6 січня, на фронті відбулося 45 бойових зіткнень, а втрати росіян дещо зросли у порівнянні з попередньою добою, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранкових зведеннях.

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Найгарячішими ділянками фронту залишаються Авдіївка та Кринки.

На Авдіївському напрямку сили оборони України відбили вісім атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, а на Херсонському – ще 18.

Авдіївка (Мапа: deepstatemap.live)

Кринки (Мапа: deepstatemap.live)

На інших ділянках фронту кількість атак була меншою:

Мар'їнський напрямок – дев'ять атак біля Мар'їнки та Новомихайлівки;

Запорізький – п'ять атак західніше Вербового, Роботиного та південніше Новодарівки;

Куп'янський – три атаки біля Синьківки, Петропавлівки, Іванівки;

Бахмутський – дві атаки біля Оріхово-Василівки та Кліщіївки.

На Лиманському та Шахтарському напрямках окупанти наступальних дій не вели.

З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 364 730 (+860) осіб ліквідовано,

→ танків – 6022 (+4),

→ бойових броньованих машин – 11 180 (+22),

→ артилерійських систем – 8653 (+36),

→ РСЗВ – 951 (+1),

→ засобів ППО – 637 (+4),

→ літаків – 329 (+0),

→ гелікоптерів – 324 (+0),

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6811 (+24),

→ крилатих ракет – 1786 (+0),

→ кораблів/катерів – 23 (+0),

→ підводних човнів – 1 (+0),

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 11 523 (+45),

→ спецтехніки – 1327 (+10).