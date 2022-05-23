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Россия бросила на войну все имеющиеся наступательные подразделения. Названы их командиры

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 09:42
Россия бросила на войну все имеющиеся наступательные подразделения. Названы их командиры - Фото
Фото: Звезда

Журналисты российского издания "Проект" установили имена 166 офицеров, командующих вторжением России в Украину. Среди них – командиры бригад, полков, дивизий, армий, а также высшие чиновники министерства обороны России и генерального штаба.

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В базу "Проекта" попали 72 генерала и адмирала, 69 полковников, 16 подполковников и 9 других командиров.

Каждый восьмой офицер в списке, как оказалось, имеет связи с Украиной. Например, командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал Николай Гостьев родился в Сумской области, командующий 6-й армией ВВС Олег Маковецкий – в Чугуеве, командир 58-й общевойсковой армии Михаил Зусько – на Волыни; командир 45-й отдельной бригады спецназа Вадим Паньков учился в Киеве.

Не менее 20 российских командиров из этого списка уже погибли.

В ходе расследования выяснилось, что в войне против Украины участвуют подразделения из 53 регионов России.

Россия бросила в бой все подразделения, способные идти в наступление: все сухопутные армии, все наступательные силы ВДВ, все соединения разведки, морскую пехоту всех четырех флотов, самоходную артиллерию, авиацию.

На войну отправили даже "миротворцев" из 15-й Александрийской мотострелковой бригады.

  • Российская армия потеряла в Украине ориентировочно 29 200 военных, сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в сводке 23 мая.
  • Россия о своих потерях в войне против Украины не сообщала с конца марта. Тогда она признала гибель 1351 военнослужащего и ранение еще 3825.
  • 7 апреля спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью Sky News признал, что российские войска понесли "значительные потери" в Украине.
Андрей Водяный
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Россия война генералы
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