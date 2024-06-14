Россия должна возместить Украине ущерб от войны, на сегодня это $486 млрд – заявление G7

Саммит G7 в Италии (Фото: EPA)

Россия должна положить конец своей незаконной агрессивной войне и заплатить за нанесенный ею ущерб Украине, который, по информации Всемирного банка, составляет более $486 млрд. Об этом говорится в коммюнике стран G7 после саммита в Италии.

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Также лидеры стран подчеркнули, что российские суверенные активы в их юрисдикциях будут оставаться замороженными.

"Неправильно, когда Россия решает, будет ли и когда будет платить за ущерб, причиненный Украине. Обязательства РФ согласно международному праву по уплате причиненного ею вреда понятны, и поэтому мы продолжаем рассматривать все возможные правовые пути, с помощью которых РФ вынуждена будет выполнять эти обязательства", – говорится в заявлении.

Страны G7 заверили, что они полны решимости развеять ложные представления о том, что время на стороне Москвы. А также, что разрушение инфраструктуры и средств к существованию не имеет никаких последствий, или что Россия может победить, нанеся экономический крах Украине.

Кроме того, они заявили, что продолжат оказывать Украине военную, гуманитарную и бюджетную поддержку столько, сколько потребуется.

13 июня на саммите G7 было достигнуто политическое согласие о предоставлении Украине финансовой помощи в размере до $50 млрд, которая будет финансироваться за счет будущих доходов от замороженных российских активов.

Государства G7 ссудят деньги под залог этих доходов в специальный фонд, а Украина получит их в виде гранта.

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