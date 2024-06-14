Росія має відшкодувати Україні збитки від війни, на сьогодні це $486 млрд – заява G7

Саміт G7 в Італії (Фото: EPA)

Росія повинна покласти край своїй незаконній агресивній війні та заплатити за завдані нею збитки Україні, які, за інформацією Світового банку, становлять понад $486 млрд. Про це йдеться в комюніке країн G7 після саміту в Італії.

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Також лідери країн наголосили, що російські суверенні активи в їхніх юрисдикціях залишатимуться замороженими.

"Неправильно, коли Росія вирішує, чи буде і коли платитиме за збитки, завдані Україні. Зобов’язання РФ згідно з міжнародним правом щодо сплати завданої нею шкоди зрозумілі, і тому ми продовжуємо розглядати всі можливі правові шляхи, за допомогою яких РФ змушена буде виконувати ці зобов’язання", – йдеться в заяві.

Країни G7 запевнили, що вони сповнені рішучості розвіяти хибні уявлення про те, що час на боці Москви. А також, що руйнування інфраструктури та засобів до існування не має жодних наслідків, або що Росія може перемогти, спричинивши економічний крах України.

Крім цього, вони заявили, що продовжать надавати Україні військову, гуманітарну та бюджетну підтримку стільки, скільки буде потрібно.

13 червня на саміті G7 була досягнута політична згода про надання Україні фінансової допомоги в розмірі до $50 млрд, яка буде фінансуватися коштом майбутніх доходів від заморожених російських активів.

Держави G7 позичать гроші під заставу цих доходів у спеціальний фонд, а Україна отримає їх у вигляді гранту.

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