Россия допустила дефолт по евробондам – Moody's

Россия впервые за более чем столетие объявила дефолт по своим международным облигациям, поскольку широкомасштабные санкции фактически отрезали страну от мировой финансовой системы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом и кредитное агентство Moody's.

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Кремль, у которого есть деньги для выплат за счет доходов от нефти и газа, отклонил требования и обвинил Запад в том, что он довел его до искусственного дефолта.

Ранее некоторые держатели облигаций заявили, что они не получили проценты за просрочку платежа 27 июня после того, как 26 июня истек срок ключевого платежа.

Агентство Moody's заявило, что пропущенная выплата купона представляет собой дефолт.

"Вероятны дальнейшие дефолты по купонам", — пишут аналитики Moody's.

Сегодня Россия впервые за столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте.

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Вадим Ребрина

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