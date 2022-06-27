В России дефолт впервые с 1918 года – Bloomberg

Россия впервые за столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией все более жестких санкций Запада, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, в течение нескольких месяцев Россия находила пути обхода санкций, введенных после вторжения Кремля в Украину. Но в конце дня в воскресенье, 26 июня, истек льготный период по выплате процентов в размере около $100 млн, подлежащих выплате в 27 мая, и в случае его пропуска крайний срок считается событием дефолта.

Как пишет Bloomberg, произошедшее – мрачный маркер быстрого превращения России в экономического, финансового и политического изгоя. Еврооблигации страны торгуются на проблемных уровнях с начала марта, валютные резервы центрального банка остаются замороженными, а крупнейшие банки отделены от мировой финансовой системы.

Как отмечается, учитывая ущерб, уже нанесенный экономике и рынкам РФ, дефолт пока носит в основном символический характер и мало что значит для россиян, переживающих двузначную инфляцию и худший экономический спад за последние годы.

Страны, не выполняющие обязательства, обычно не могут больше занимать деньги, но Россия уже фактически лишена возможности занимать деньги на западных рынках санкциями.

Во время финансового кризиса в России и обвала рубля в 1998 году правительство президента Бориса Ельцина объявило дефолт по внутреннему долгу в размере $40 млрд.

Россия утверждает, что деньги были отправлены в Euroclear, банк, который затем распределяет платеж среди инвесторов. Но этот платеж застрял там, по данным Bloomberg News, и кредиторы его не получили. Euroclear не сообщил, был ли платеж заблокирован, но заявил, что соблюдает все санкции.

В последний раз Россия терпела дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам более века назад, когда большевики под руководством Владимира Ленина отказались от долгового бремени царской эпохи в 1918 году.

Наталия Медведева

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