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Россия готова применить в ближайшее время 20 крылатых ракет – сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 19:35
Россия готова применить в ближайшее время 20 крылатых ракет – сводка Генштаба - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

Российские оккупанты поддерживают в готовности к применению три носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 20 крылатых ракет типа "Калибр". Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 18:00.

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На Волынском и Полесском направлениях продолжается инженерное оборудование позиций в приграничных районах Брестской области Беларуси.

На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области и Уланово, Сопич и Барановка – Сумской области. Нанес авиаудар парой вертолетов Ка-52 недалеко от города Глухова Сумской области.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия в целях сдерживания подразделений Сил обороны Украины от дальнейшего продвижения в сторону госграницы.

На Харьковском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Золочев, Уды, Байрак, Победа, Рубежное, Верхний Салтов, Печенеги и Лебяжье.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Мазановки, Краснополья и Дубровного. Украинские воины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Долина. Противник отошел.

На Донецком направлении враг не прекращает огневое поражение позиций украинских войск вдоль линии столкновения с сосредоточением основных усилий на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском направлении активные наступательные действия не замечены. Оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район Стародубовки.

На Северодонецком направлении враг применял артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Лоскутовка, Метелкино и Боровское. Нанес авиационный удар по Лоскутовке.

На Бахмутском направлении российские оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Покровское, Новая Каменка, Яковлевка, Берестово, Николаевка и Новоивановка. Нанесли авиаудар парой вертолетов Ка-52 по мирному населенному пункту Яковлевка. Украинские воины снова успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался вести штурмовые действия с целью недопущения переброски украинских войск на другие направления. Совершил обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Железнодорожное, Гуляйполе и Волшебное.

На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела.

Враг применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Тополино, Княжевка, Мураховка, Красная Долина, Заря, Котлярово, Новониколаевка, Степная Долина, Таврическое, Лиманы и Александровка.

Враг поддерживает в готовности к применению три носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 20 крылатых ракет типа "Калибр".

В Генштабе сообщают, что значительные потери российских оккупационных войск разрушают планы военного руководства РФ по быстрому продвижению вглубь территории Украины. Участились случаи увольнения большого количества личного состава из-за отказа участия в боевых действиях на территории Украины. Это не позволяет в сжатые сроки осуществить усиление и замену потерявших боеспособность российских подразделений, пояснили в Генштабе.

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Вадим Ребрина
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сводка генштаб
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