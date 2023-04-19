UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия готовит диверсии против подводной инфраструктуры Северной Европы – расследование

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 09:43
Россия готовит диверсии против подводной инфраструктуры Северной Европы – расследование - Фото
Скриншот видео

Российские корабли-разведчики готовят диверсии против морских ветряных электростанций, газопроводов и силовых кабелей в Дании и странах Северной Европы. Об этом сообщает DR со ссылкой на расследование изданий Дании (DR), Норвегии (NRK), Финляндии (Yle) и Швеции (SVT).

По данным европейских разведслужб и экспертов, российская военная программа составляет карту морских ветряных электростанций, газопроводов, силовых и интернет-кабелей в водах вокруг Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Картографирование осуществляется большим количеством военных и гражданских кораблей, ходящих в скандинавским водах и фиксирующих то, что лежит на дне моря, и то, как связана инфраструктура Северной Европы.

Согласно источникам, цель России – спланировать диверсии против стран Северной Европы, в том числе разрушение кабелей питания и передачи данных через Атлантику и в остальную Европу.

"В случае конфликта с Западом они готовы и знают, куда вмешаться, если хотят парализовать датское общество", – сказал начальник контрразведки Датской полицейской разведывательной службы (PET) Андерс Хенриксен.

По словам источников, военная программа занимает центральное место в подготовке России к крупному конфликту с Западом.

"Это стратегический потенциал для России, который считается очень важным и контролируется непосредственно из Москвы", – заявил глава разведывательной службы Норвегии Нильс Андреас Стенсонес.

Читайте также: Подрыв Северных потоков. США: Не забегайте вперед, расследование продолжается

Как сообщается, в северных водах плавают российские "корабли-призраки", которые отключили передатчики и не сообщают о своем местонахождении.

В частности, речь идет о российском военном корабле "Адмирал Владимирский", который официально занимается морскими исследованиями, но, по данным источников DR, он также используется для разведывательной работы.

В ноябре 2022 года этот корабль ходил по Балтийскому морю, проливам Большогой Бельт и Каттегат, а также по Северному морю.

Его маршрут проходил как по нынешним, так и по будущим морским ветряным электростанциям, его видели также возле других объектов критической инфраструктуры у берегов Бельгии и Нидерландов.

По оценкам разведывательных источников и экспертов, целью миссии "Адмирала Владимирского" была подготовка диверсии, чтобы у России была возможность, в том числе, парализовать энергоснабжение Северо-Западной Европы.

В прошлом году DR, NRK, SVT и Yle обнаружили 50 российских судов, которые за последние десять лет ходили по подозрительным маршрутам.

Согласно источникам DR, такие суда, как "Адмирал Владимирский", отправляют информацию в систему разведки, откуда к ней может получить доступ, среди прочего, российская программа подводной войны под названием GUGI.

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дания Финляндия швеция балтийское море норвегия диверсия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 