Россия готовит диверсии против подводной инфраструктуры Северной Европы – расследование

Российские корабли-разведчики готовят диверсии против морских ветряных электростанций, газопроводов и силовых кабелей в Дании и странах Северной Европы. Об этом сообщает DR со ссылкой на расследование изданий Дании (DR), Норвегии (NRK), Финляндии (Yle) и Швеции (SVT).

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По данным европейских разведслужб и экспертов, российская военная программа составляет карту морских ветряных электростанций, газопроводов, силовых и интернет-кабелей в водах вокруг Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Картографирование осуществляется большим количеством военных и гражданских кораблей, ходящих в скандинавским водах и фиксирующих то, что лежит на дне моря, и то, как связана инфраструктура Северной Европы.

Согласно источникам, цель России – спланировать диверсии против стран Северной Европы, в том числе разрушение кабелей питания и передачи данных через Атлантику и в остальную Европу.

"В случае конфликта с Западом они готовы и знают, куда вмешаться, если хотят парализовать датское общество", – сказал начальник контрразведки Датской полицейской разведывательной службы (PET) Андерс Хенриксен.

По словам источников, военная программа занимает центральное место в подготовке России к крупному конфликту с Западом.

"Это стратегический потенциал для России, который считается очень важным и контролируется непосредственно из Москвы", – заявил глава разведывательной службы Норвегии Нильс Андреас Стенсонес.

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Как сообщается, в северных водах плавают российские "корабли-призраки", которые отключили передатчики и не сообщают о своем местонахождении.

В частности, речь идет о российском военном корабле "Адмирал Владимирский", который официально занимается морскими исследованиями, но, по данным источников DR, он также используется для разведывательной работы.

В ноябре 2022 года этот корабль ходил по Балтийскому морю, проливам Большогой Бельт и Каттегат, а также по Северному морю.

Его маршрут проходил как по нынешним, так и по будущим морским ветряным электростанциям, его видели также возле других объектов критической инфраструктуры у берегов Бельгии и Нидерландов.

По оценкам разведывательных источников и экспертов, целью миссии "Адмирала Владимирского" была подготовка диверсии, чтобы у России была возможность, в том числе, парализовать энергоснабжение Северо-Западной Европы.

В прошлом году DR, NRK, SVT и Yle обнаружили 50 российских судов, которые за последние десять лет ходили по подозрительным маршрутам.

Согласно источникам DR, такие суда, как "Адмирал Владимирский", отправляют информацию в систему разведки, откуда к ней может получить доступ, среди прочего, российская программа подводной войны под названием GUGI.

В сентябре 2022 года на трассе газопроводов "Северный поток" произошли взрывы, после чего три из четырех нитей трубопровода стали непригодны для эксплуатации.

В начале января 2023 года Европейский Союз и НАТО договорились создать совместную целевую группу по защите объектов критической инфраструктуры.

Наталія Медведєва

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