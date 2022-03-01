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Россия готовит провокацию для введения беларуских войск. 300 танков уже на границе – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 18:01

Россия готовит провокацию для оправдания введения беларуских войск на территорию Украины. Сейчас вблизи белоруско-украинской границы находятся около 300 танков. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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Колонна еще не пересекла границу и ждет на маршруте Пинск – Иваново – Драгичин (около 30 км от границы Украины).

Ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку беларуских войск, сообщили в разведке.

  • Сегодня войска Беларуси на стороне России вступили в войну против Украины и зашли в Черниговскую область, сообщил спикер регионального управления сил терробороны "Север" Виталий Кириллов. Он отметил, что колонну техники видели сегодня, 1 марта. Она двигалась по направлению из Городни в сторону Чернигова. 
Вадим Ребрина
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Россия война беларусь гур минобороны
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