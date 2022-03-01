Войска Беларуси зашли в Черниговскую область – управление ТрО "Север"
01.03.2022, 12:23
Александр Лукашенко (Фото: Андрей Стасевич/ЕРА)
Войска Беларуси на стороне России вступили в войну против Украины и зашли в Черниговскую область. Об этом сообщил Суспільному спикер регионального управления сил терробороны "Север" Виталий Кириллов.
Он отметил, что колонну техники видели сегодня, 1 марта. Она двигалась по направлению из Городни в сторону Чернигова. Ее идентифицировали как беларускую по маркировке.
- Ранее российские войска с территории Беларуси вторгались в Украину и наносили ракетные удары по украинской территории.
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