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Войска Беларуси зашли в Черниговскую область – управление ТрО "Север"

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 12:23
Войска Беларуси зашли в Черниговскую область – управление ТрО
Александр Лукашенко (Фото: Андрей Стасевич/ЕРА)

Войска Беларуси на стороне России вступили в войну против Украины и зашли в Черниговскую область. Об этом сообщил Суспільному спикер регионального управления сил терробороны "Север" Виталий Кириллов.

Он отметил, что колонну техники видели сегодня, 1 марта. Она двигалась по направлению из Городни в сторону Чернигова. Ее идентифицировали как беларускую по маркировке.

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Марк Сировой
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