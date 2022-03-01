Выезды из Чернигова заминированы. Глава ОГА просит граждан не уезжать из города

Сегодня, 1 марта, жителей Чернигова предупредили о минировании всех выездов из города – его подготовили к обороне от российских оккупантов, которые хотят захватить город. Об этом написал в Facebook глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

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"Все выезды из города заминированы. "Заминированы" – это значит, что там мины, и можно на них взорваться. Чернигов готов к обороне", – написал он.

Чаус попросил жителей города не подвергать себя и близких людей опасности – оставаться дома или в укрытиях.

28 февраля российские оккупанты обстреляли Чернигов, в зоне обстрела находятся частные и высотные дома.

При обстреле Чернигова оккупанты попали в детский сад.

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Яна Катасонова

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