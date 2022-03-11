Россия готовит теракт на ЧАЭС – разведка
Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на ЧАЭС, пишет Главное управление разведки Минобороны Украины. Оккупанты планируют переложить ответственность за катастрофу на Украину.
Для имитации причастности украинских военных к аварии на ЧАЭС оккупанты пытаются создать фейковые "доказательства" в подтверждение своей версии. В частности, в районе аэропорта Антонов в Гостомеле отмечены российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. Существует вероятность, что их будут выдавать за "убитых диверсантов" на ЧАЭС, отмечают в ГУР.
Сейчас ЧАЭС полностью отключена от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция обесточена. Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержания работы систем безопасности.
Оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам. Туда же, по указанию Александра Лукашенко, зашли "белорусские специалисты". Среди них под видом атомщиков заходят также российские диверсанты для организации теракта, пишет ГУР.
- Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что разведке США необходимо "сосредоточиться" на потенциальном применении Россией химического оружия в Украине – как прямом, так и в контексте провокаций "под фальшивым флагом".
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