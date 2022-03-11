Россия готовит теракт на ЧАЭС – разведка

Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на ЧАЭС, пишет Главное управление разведки Минобороны Украины. Оккупанты планируют переложить ответственность за катастрофу на Украину.

Для имитации причастности украинских военных к аварии на ЧАЭС оккупанты пытаются создать фейковые "доказательства" в подтверждение своей версии. В частности, в районе аэропорта Антонов в Гостомеле отмечены российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. Существует вероятность, что их будут выдавать за "убитых диверсантов" на ЧАЭС, отмечают в ГУР.

Сейчас ЧАЭС полностью отключена от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция обесточена. Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержания работы систем безопасности.

Оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам. Туда же, по указанию Александра Лукашенко, зашли "белорусские специалисты". Среди них под видом атомщиков заходят также российские диверсанты для организации теракта, пишет ГУР.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что разведке США необходимо "сосредоточиться" на потенциальном применении Россией химического оружия в Украине – как прямом, так и в контексте провокаций "под фальшивым флагом".

Лев Шевченко

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