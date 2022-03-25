Россия говорит: потеряла 1300 военных за месяц. Другие оценки потерь РФ – от 7000 до 16000

Сегодня, 25 марта, Министерство обороны России сообщило, что российская армия за месяц в Украине потеряла более 1300 военных. По информации украинских и западных источников, потери российских оккупантов составили от 7000 до 16 000 убитыми.

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"К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения", – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Вчера высокопоставленный военный представитель НАТО сказал, что, по оценкам Альянса, за четыре недели войны в Украине были убиты от 7000 до 15 000 российских солдат.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сегодня на брифинге сообщил, что ориентировочные потери противника составили более 16 100 убитых военных.

Арестович назвал и другие потери армии РФ за месяц:

танки – 561;

боевые бронированные машины – 1625;

артиллерийские системы – 291;

РСЗО – 90;

средства ПВО – 49;

самолеты – 115;

вертолеты – 125;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 53;

автомобильная техника – 1089;

корабли/катера – 5;

спецтехника (средства РЭБ и т.д) – 18.

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Наталия Медведева

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