UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия говорит: потеряла 1300 военных за месяц. Другие оценки потерь РФ – от 7000 до 16000

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 16:07
Россия говорит: потеряла 1300 военных за месяц. Другие оценки потерь РФ – от 7000 до 16000 - Фото
Уничтоженная российская военная техника (Фото: Минобороны)

Сегодня, 25 марта, Министерство обороны России сообщило, что российская армия за месяц в Украине потеряла более 1300 военных. По информации украинских и западных источников, потери российских оккупантов составили от 7000 до 16 000 убитыми.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения", – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Вчера высокопоставленный военный представитель НАТО сказал, что, по оценкам Альянса, за четыре недели войны в Украине были убиты от 7000 до 15 000 российских солдат.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сегодня на брифинге сообщил, что ориентировочные потери противника составили более 16 100 убитых военных.

Арестович назвал и другие потери армии РФ за месяц:

танки – 561;
боевые бронированные машины – 1625;
артиллерийские системы – 291;
РСЗО – 90;
средства ПВО – 49; 
самолеты – 115;
вертолеты – 125;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 53;
автомобильная техника – 1089;
корабли/катера – 5;
спецтехника (средства РЭБ и т.д) – 18.

Читайте также: Ликвидирован генерал-лейтенант оккупантов Рязанцев: уничтожен в Чернобаевке – Арестович

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война потери врага
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 