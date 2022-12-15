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Россия хочет призывать в армию трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 11:43
Россия хочет призывать в армию трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана – Генштаб - Фото
Алексей Громов (Скриншот)

Военное руководство России приняло ряд законодательных актов, существенно расширяющих список граждан, которых могут призвать на военную службу. В частности, речь идет о трудовых мигрантах. Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

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Громов сообщил, что в России разрешили проходить воинскую службу лицам, имеющим двойное гражданство.

"Названые изменения главным образом направлены на привлечение к воинской службе трудовых мигрантов, которые находятся на территории РФ", – отметил представитель Генштаба ВСУ. 

Он сообщил, что в настоящее время на территории России насчитывается около шести миллионов таких лиц, подавляющее большинство которых составляют выходцы из Узбекистана (почти 50%) и Таджикистана (30%), а также Кыргызстана, Армении, Азербайджана и других стран.

Из общего количества мигрантов, около 2,7 млн человек (почти 45%) – мужчины призывного возраста.

Кроме того, в России разрешили призывать на воинскую службу по мобилизации осужденных граждан, которые отбывают наказание, или имеют неснятую судимость.

Под действие закона не попадают только граждане, которые были осуждены по определенному списку статей уголовного кодекса РФ – в первую очередь, за шпионаж, госизмену, терроризм и тому подобное.

В то же время разрешено призывать лиц, которые совершили тяжкие преступления, сообщил Громов.

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Наталія Медведєва
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война мобилизация генштаб узбекистан таджикистан Алексей Громов
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