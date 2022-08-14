Россия хочет взять под контроль главный подход к Донецку с запада – разведка Британии

Армия России хочет захватить трассу М04 под Донецком, главный подход с запада ко временно оккупированному городу. О таких выводах своей разведки пишет Минобороны Британии в Twitter.

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Отмечается, что приоритетом РФ в течение последней недели, вероятно, было усиление группировки на юге.

Однако на Донбассе Москва продолжила наступать, преимущественно силами террористической организации ДНР, особенно тяжелые бои развернулись возле Песков. Вероятно, этот населенный пункт остается "оспариваемой" территорией между двумя сторонами, говорят разведчики.

По мнению британцев, российское наступление, вероятно, направлено на установление контроля над трассой М04, главного подхода к Донецку с запада.

Сегодня утром Генштаб сообщил, что ВСУ отбили штурм в районе Песков, а на ряде направлений на Донбассе продолжаются бои.

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Марк Сировой

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