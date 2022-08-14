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Россия хочет взять под контроль главный подход к Донецку с запада – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 09:12
Россия хочет взять под контроль главный подход к Донецку с запада – разведка Британии - Фото
Украинские военные (фото - Генштаб ВСУ)

Армия России хочет захватить трассу М04 под Донецком, главный подход с запада ко временно оккупированному городу. О таких выводах своей разведки пишет Минобороны Британии в Twitter.

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Отмечается, что приоритетом РФ в течение последней недели, вероятно, было усиление группировки на юге.

Однако на Донбассе Москва продолжила наступать, преимущественно силами террористической организации ДНР, особенно тяжелые бои развернулись возле Песков. Вероятно, этот населенный пункт остается "оспариваемой" территорией между двумя сторонами, говорят разведчики.

По мнению британцев, российское наступление, вероятно, направлено на установление контроля над трассой М04, главного подхода к Донецку с запада.

Россия хочет взять под контроль главный подход к Донецку с запада – разведка Британии

Читайте также: Оккупанты усилили атаки у Северска, чтобы отвлечь ВСУ от наступления на юге – ISW

Марк Сировой
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ВСУ Донбасс Пески Донецк армия рф войска россии разведка великобритании
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