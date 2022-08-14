Оккупанты усилили атаки у Северска, чтобы отвлечь ВСУ от наступления на юге – ISW

Российские оккупанты увеличили количество атак у Северска Донецкой области, пытаясь отвлечь Вооруженные Силы Украины от наступательных действий на южном направлении. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 13 августа.

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Аналитики пришли к выводу, что российские войска могут изменить приоритет наступления на северо-востоке Донецкой области, чтобы отвлечь внимание ВСУ от контрнаступательных действий на юге.

Как отмечают в ISW, с 6 августа российские войска, по-видимому, свернули наступательные действия к востоку от Северска и проводили спорадические ограниченные наземные атаки. Однако с 11 августа оккупанты увеличили количество наземных атак в районе Северска.

"Эти удары, наряду с продолжающимися ударами в направлении Бахмута, могут представлять собой попытку отвлечь украинскую технику и личный состав на линию Бахмут-Северск на северо-востоке Донецкой области, чтобы отвлечь внимание Украины от критических районов на юге, где украинские войска проводят эффективные контратаки и, возможно, создают условия для перехода в контрнаступление", – говорится в сводке Института по изучению войны.

Эксперты ISW полагают, что россияне могут надеяться сместить как тактический, так и риторический акцент с юга, чтобы ослабить давление на свои операции на южном направлении.

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Наталия Медведева

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