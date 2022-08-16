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Россия имеет частичный успех на Донбассе и понесла значительные потери на юге – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 07:43
Россия имеет частичный успех на Донбассе и понесла значительные потери на юге – Генштаб - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Армия России добилась частичного успеха на юг от Донецка, защитники Украины отбили несколько штурмов на Донбассе и нанесли оккупантам значительные потери на юге. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Слобожанщина

Харьковское – РФ била из артиллерии возле Константиновки, Ртыщевки, Сосновки, Питомника и Русских Тишек. Славянское – россияне вели огонь у Грушевахи и Вернополья, пытаются улучшить логистику.

Донбасс

Краматорское – враг бил из артиллерии, ведет наступление на направлении Лисичанский НПЗ–Ивано-Дарьевка, боевые действия продолжаются.

Бахмутское – РФ била из танков и артиллерии, вела наступление и штурмовые действия в направлениях Владимировка-Бахмутское и Стряповка-Соледар, украинские военные их остановили и отбросили назад. Продолжаются боевые действия на направлениях Покровское-Бахмутское и Горловка-Железное.

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Авдеевское – артиллерийские обстрелы РФ, враг ведет наступление на направлении Старомихайловка-Невельское, боевые действия продолжаются.

Новопавловское и Запорожское – РФ обстреливала из танков и артиллерии, ведет наступательные и штурмовые действия в направлении Сладкое-Новомихайловка, имеет частичный успех, боевые действия продолжаются.

Юг

Южнобугское – РФ вела обстрелы из танков и артиллерии, задействовала армейскую авиацию. Армия России попыталась штурмовать и улучшить тактическое положение в направлении Зеленый Гай-Новогригорьевка, но это обернулось для нее значительными потерями и отступлением. В море – два носителя крылатых ракет "Калибр".

Север

Волынское и Полесское – без особых изменений, Беларусь проводит учения по связи Генштаба, остается угроза ракетных и авиаударов из этой страны. Северское – РФ держит у границы войска для сковывания украинских сил, ударила из артиллерии по Сумской и Черниговской областям.

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс армия рф генштаб юг войска россии
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