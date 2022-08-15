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ССО сорвали попытку прорыва оккупантов в одном из районов: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 20:28
Скриншот с видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Силы специальных операций сорвали вражескую попытку прорыва в одном из районов выполнения задач. ССО показали видео фрагмента операции.

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Когда российские оккупанты сформировали ударно-разведывательную группировку, воины ССО уже выдвинулись на перехват противника. Главной целью было не дать россиянам развернуться в боевые порядки для дальнейшего маневра в сторону позиций сил обороны, рассказали в подразделении.

Операторы ССО Украины ударили по врагу как раз тогда, когда тот собрал силы на площади накопления.

"Замысел россиян был сорван, дальнейших попыток запланированного маневра противник не предпринимал. Собирал раненых и убитых, за чем наблюдали после удачной атаки наши воины", – сказано в сообщении.

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Вадим Ребрина
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ссо
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