Россия может потерять до 70 000 военных в ближайшие 5 месяцев, Кремль к этому готов – ГУР

Армия России в ближайшие четыре-пять месяцев может потерять до 70 000 военных. Об этом рассказал РБК-Украина представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

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"По оценкам военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 000 человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово", – сказал он.

Россияне понимают, что проигрывают, но завершать войну не планируют и будут пытаться продолжать наступательные действия, говорит Черняк.

По его словам, ГУР рассматривает возможность, что РФ может одновременно пойти с севера или востока – и украинские войска к этому готовы. Однако сейчас необходимых сил и средств в Беларуси у оккупантов нет.

Черняк также уверен, что россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор во временно оккупированный Крым и захватить всю Донецкую область.

Армия РФ потеряла 720 военных за прошедшие сутки и более 107 000 с начала большой войны.

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Марко Сировой

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