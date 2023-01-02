Россия может потерять до 70 000 военных в ближайшие 5 месяцев, Кремль к этому готов – ГУР
Армия России в ближайшие четыре-пять месяцев может потерять до 70 000 военных. Об этом рассказал РБК-Украина представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.
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"По оценкам военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 000 человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово", – сказал он.
Россияне понимают, что проигрывают, но завершать войну не планируют и будут пытаться продолжать наступательные действия, говорит Черняк.
По его словам, ГУР рассматривает возможность, что РФ может одновременно пойти с севера или востока – и украинские войска к этому готовы. Однако сейчас необходимых сил и средств в Беларуси у оккупантов нет.
Черняк также уверен, что россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор во временно оккупированный Крым и захватить всю Донецкую область.
- Армия РФ потеряла 720 военных за прошедшие сутки и более 107 000 с начала большой войны.
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