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Россия может вмешаться в выборы в США и получить новые санкции - NYT

Россия может вмешаться в выборы в США и получить новые санкции - NYT - Фото
Белый дом (Фото: Andrea Hanks/flickr The White House)
24.02.2020, 13:48

Аналитики считают, что Путину выгоден акцент США на своей внутренней политике, чтобы минимизировать конкуренцию на внешнеполитической арене

Россия может вмешаться в следующие выборы президента США и получить новые санкции. Об этом пишет NYT

По мнению авторов статьи, президент РФ Владимир Путин ищет варианты, при которых американская демократия будет еще более ослаблена и стремится сделать президентские выборы в США не более заслуживающими доверия, чем его собственные. Путин считает, говорится в статье, что действующий президент Дональд Трамп и один из кандидатов сенатор Берни Сандерс слишком сосредоточены на внутренней политике США и, соответственно, в случае победы на следующих выборах не будут препятствовать его "территориальным и ядерным амбициям".

В то же время Кремль, "активно эксплуатируя разногласия в американском обществе" для достижения своих планов, поставил под угрозу возможную отмену санкций против России. "Независимо от того, кого изберут, Путин, вероятно, подорвал одну из своих основных целей: заставить США и их союзников отменить санкции, которые были введены после того, как он аннексировал Крым и ускорил гибридную войну против Украины", - говорится в материале.

Бывший офицер национальной разведки, профессор Джорджтаунского университета Анджела Стент отметила, что если Россия действительно вмешается в эти выборы, "это может привести к новым энергетическим санкциям". По ее мнению, Путин пришел к выводу, что санкции - это небольшая цена за то, чтобы "спихнуть своего геополитического конкурента еще на несколько пунктов". По ее мнению, при поддержке Сандерса на праймериз и Трампа всеобщих выборах у Путина, вероятно, будет хороший шанс "максимизировать избирательный шум".

  • Ранее NYT сообщило, что Россия снова начала тайную кампанию по вмешательству в президентские выборы США, чтобы помочь переизбраться Трампу.

Читайте также: Трамп предлагал Ассанжу свободу в обмен на оправдание РФ - СМИ

Шилин Михаил
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