Трамп предлагал Ассанжу свободу в обмен на оправдание РФ - СМИ

Джулиан Ассанж (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование, если он заявит, что Россия не причастна к утечке электронных писем Демократической партии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление адвоката Ассанжа в суде Лондона.

Защита основателя WikiLeaks пытается заблокировать попытки экстрадировать его в США.

Адвокат Эдвард Фицджеральд заявил о наличии доказательств того, что бывший конгрессмен-республиканец Дейна Рорабейкер планировал встретиться с Ассанжем в августе 2017 года, когда тот находился еще в посольстве Эксадора в Лондоне.

В заявлении адвоката Вестминстерскому мировому суду говорится, что " Рорабейкер собирался навестить Ассанжа и сообщить ему, что по поручению президента он предлагает помилование или какой-то другой выход, если Ассанж… заявит, что Россия не имеет ничего общего с утечками в Демократической партии".

Окружной судья Ванесса Барайцер, которая рассматривает дело в Вестминстере, сказала, что доказательства являются приемлемыми.

В США Ассанжу грозит 18 обвинений и тюремное заключение на срок до 175 лет. В частности его обвиняют в сотрудничестве с бывшей сотрудницей разведки армии США Челси Мэннинг в деле об утечке сотен тысяч секретных документов.