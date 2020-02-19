Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трамп предлагал Ассанжу свободу в обмен на оправдание РФ - СМИ

Трамп предлагал Ассанжу свободу в обмен на оправдание РФ - СМИ - Фото
Джулиан Ассанж (фото - EPA)
19.02.2020, 21:08

В обмен на снятие претензий к нему основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж якобы должен был заявить, что Россия не вмешивалась в американские выборы

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование, если он заявит, что Россия не причастна к утечке электронных писем Демократической партии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление адвоката Ассанжа в суде Лондона.

Защита основателя WikiLeaks пытается заблокировать попытки экстрадировать его в США.

Адвокат Эдвард Фицджеральд заявил о наличии доказательств того, что бывший конгрессмен-республиканец Дейна Рорабейкер планировал встретиться с Ассанжем в августе 2017 года, когда тот находился еще в посольстве Эксадора в Лондоне.

В заявлении адвоката Вестминстерскому мировому суду говорится, что " Рорабейкер собирался навестить Ассанжа и сообщить ему, что по поручению президента он предлагает помилование или какой-то другой выход, если Ассанж… заявит, что Россия не имеет ничего общего с утечками в Демократической партии".

Окружной судья Ванесса Барайцер, которая рассматривает дело в Вестминстере, сказала, что доказательства являются приемлемыми.

В США Ассанжу грозит 18 обвинений и тюремное заключение на срок до 175 лет. В частности его обвиняют в сотрудничестве с бывшей сотрудницей разведки армии США Челси Мэннинг в деле об утечке сотен тысяч секретных документов.

  • В мае 2017 г Челси Мэннинг, осужденная за раскрытие секретной информации Wikileaks в 2010 году, была отпущена из военной тюрьмы в Канзасе на 28 лет раньше срока.
  • В апреле 2019 г Ассанж был арестован в лондонском посольстве Эквадора, где укрывался с 2012 года.
  • 25 июля бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал российское вмешательство в американские выборы 2016 г, заявил, что это вмешательство было неоднократным.

Еще по теме
Напишите нам
Россия дональд трамп выборы wikileaks Джулиан Ассанж
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 