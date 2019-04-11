В Лондоне арестован основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж: видео

Джулиан Ассанж (фото - ЕРА)

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В Лондоне арестовали австралийца, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает CNN со ссылкой на полицию.

Ассанж безвылазно находился в посольство Эквадора последние семь лет. Теперь его политическое убежище отозвали. Туда прибыла британская полиция.

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This is the moment Wikileaks founder Julian Assange was arrested and removed from the Ecuadorian Embassy in London after seven years pic.twitter.com/FhZ03vRkt6 — Daily Express (@Daily_Express) 11 квітня 2019 р.

Власти сообщили журналистам, что Ассанж предстанет перед Вестминстерским мировым судом в Лондоне "в ближайшее время".

В США Ассанжу грозит до 35 лет тюрьмы либо смертная казнь за публикацию секретных документов, ему инкриминируют госизмену. Год назад СМИ стало известно, что бывший политтехнолог Дональда Трампа Пол Манафорт обсуждал с тогда еще кандидатом в президенты Эквадора Ленином Морено возможность выдачи Ассанжа.

В декабре прошлого года президент Эквадора призывал австралийца покинуть посольство, поскольку Британия предоставила достаточные гарантии того, что основатель WikiLeaks не будет экстрадирован. Однако адвокат Ассанжа Бэрри Поллак заявил, что его подзащитный не собирается выходить из посольства Эквадора в Лондоне.