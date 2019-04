В Лондоне арестован основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж: видео

В Лондоне арестовали австралийца, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает CNN со ссылкой на полицию.

Ассанж безвылазно находился в посольство Эквадора последние семь лет. Теперь его политическое убежище отозвали. Туда прибыла британская полиция.

This is the moment Wikileaks founder Julian Assange was arrested and removed from the Ecuadorian Embassy in London after seven years pic.twitter.com/FhZ03vRkt6