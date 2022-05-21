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Россия может завышать количество защитников Азовстали – ISW

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 05:07
Россия может завышать количество защитников Азовстали – ISW - Фото
Фото: EPA

Российская сторона может завышать количество украинских защитников "Азовстали", считают аналитики вашингтонского Институт изучения войны (ISW). Это делается либо с целью договориться об обмене максимального количества российских военнопленных, либо с намерением избежать неприятного признания того, что в течение столь длительного времени осаду удавалось отбивать лишь нескольким "сотням" украинских военных.

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В новой сводке ISW также говорится, что российская армия начинает окапываться на юге Украины. Вероятно, там готовятся к большому контрнаступлению украинцев и затяжному конфликту.

В течение дня армия РФ, возможно, смогла немного продвинуться к северу, западу и югу от города Попасная, чтобы продолжить наступление на Северодонецк с юга.

  • Российское министерство обороны в пятницу заявило, что с территории завода Азовсталь в Мариуполе вышли все украинские военнослужащие – 2439 человек.
  • 17 мая Генеральный штаб ВСУ заявил, что командирам находящихся на Азовстали подразделений был отдан приказ сохранить жизнь личного состава .
  • Украинская сторона назвала это операцией по спасению защитников Мариуполя, которой способствуют ООН и Международный Красный Крест, РФ – "сдачей в плен".
Андрей Водяный
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азовсталь мариуполь война
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