Россия начала в Средиземном море совместные с Алжиром военные учения

Алжир и Россия начали четырехдневные совместные военные учения в Средиземном море. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на министерство обороны Алжира.

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В уведомлении минобороны Алжира говорится, что группа военных кораблей флота России пришвартовалась 18 октября в порту Алжира для проведения совместных военно-морских учений.

Целью учений является укрепление боевого сотрудничества между алжирскими и российскими ВМС.

Агентство напоминает, что в ноябре 2021 года военные корабли РФ и Алжира также проводили совместные учения в Средиземном море и отрабатывали, в числе прочего, маневры по перехвату.

Anadolu отмечает, что Алжир – один из важнейших военных союзников России на севере Африки, а также один из крупнейших покупателей российского оружия в регионе.

9 октября Кыргызстан отменил учения российского военного блока ОДКБ "Нерушимое братство-2022", которые должны были пройти на его территории в октябре.

Сергій Бережний

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