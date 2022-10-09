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Кыргызстан отменил учения "Нерушимое братство" российского блока ОДКБ. Причину не назвали

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 13:11
Кыргызстан отменил учения
Флаги стран-членов ОДКБ (Фото: росСМИ)

Кыргызстан отменил учения российского военного блока ОДКБ "Нерушимое братство-2022", которые должны были пройти на его территории в октябре. Об этом сообщает Радио Азаттык со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.

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Ведомство заявило, что Кыргызстан принял решение отменить учения ОДКБ на своей территории.

Командно-штабные учения с "миротворческими силами" ОДКБ "Нерушимое братство-2022" должны были пройти на территории страны в октябре 2022 года.

СПРАВКА. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Власти РФ пытаются представить ОДКБ как "реальную альтернативу" НАТО и всеми силами добиваются увеличения веса ОДКБ в системе международных отношений.

Читайте также: Генсек ОДКБ утверждает, что участие организации в войне РФ против Украины не обсуждалось 

Дмитро Гриниченко
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Россия кыргызстан военные учения одкб
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