Кыргызстан отменил учения "Нерушимое братство" российского блока ОДКБ. Причину не назвали
09.10.2022, 13:11
Флаги стран-членов ОДКБ (Фото: росСМИ)
Кыргызстан отменил учения российского военного блока ОДКБ "Нерушимое братство-2022", которые должны были пройти на его территории в октябре. Об этом сообщает Радио Азаттык со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.
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Ведомство заявило, что Кыргызстан принял решение отменить учения ОДКБ на своей территории.
Командно-штабные учения с "миротворческими силами" ОДКБ "Нерушимое братство-2022" должны были пройти на территории страны в октябре 2022 года.
СПРАВКА. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Власти РФ пытаются представить ОДКБ как "реальную альтернативу" НАТО и всеми силами добиваются увеличения веса ОДКБ в системе международных отношений.
- Недавно в Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что военный блок ОДКБ не будет участвовать в войне России против Украины.
- Армянский премьер Никол Пашинян обвинил союзников по ОДКБ, что те не помогают стране вооружениями в ее военном конфликте с Азербайджаном, несмотря на оплаченные Ереваном поставки.
- Ранее Пашинян раскритиковал ОДКБ за бездействие во время конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе в 2020 году.
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