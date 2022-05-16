Генсек ОДКБ утверждает, что участие организации в войне РФ против Украины не обсуждалось
16.05.2022, 18:32
Станіслав Зась (скріншот з відео)
Генсек Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась утверждает, что вопрос о привлечении сил организации к военным действиям России против Украины в ходе саммита в Москве не ставился. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство Интерфакс.
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Зась сказал, что российский диктатор Владимир Путин "очень подробно проинформировал" участников саммита о ходе войны против Украины.
"Вопрос о каком-либо участии или привлечении ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался", – сказал генсек организации журналистам.
- Выступая на саммите ОДКБ, Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, поэтому само их вступление в НАТО не создает непосредственной угрозы.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал ОДКБ за бездействие во время конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе в 2020 году.
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