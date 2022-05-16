Армения расскритиковала российский военный блок ОДКБ прямо на заседании
16.05.2022, 16:17
Никол Пашинян на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, 16 мая 2022 года (Фото - скриншот из видеотрансляции)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал ОДКБ за бездействие во время конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе в 2020 году. Критика прозвучала в открытой части заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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По словам Пашиняна, после начала наступления Азербайджана в Нагорном Карабахе Армения обращалась к партнерам по ОДКБ за помощью в соответствии с подписанными соглашениями, но реакции не последовало.
Также членами организации была проигнорирована просьба Армении не продавать оружие Азербайджану, "и в итоге это оружие было использовано против Армении и против армянского народа", сказал Пашинян.
- Осенью 2020 года в Нагорном Карабахе обострился вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. С 27 сентября по 10 ноября шли самые маcштабные с 1994 года бои с широким применением Азербайджаном дронов.
- В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения передала под контроль Азербайджану территории Агдамского, Кельбаджарского, Лачинского и части Газахского районов. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.
- С тех пор на границе Азербайджана и Армении время от времени продолжаются локальные бои и перестрелки.
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