На границе Азербайджана и Армении возобновились перестрелки, стороны обвиняют друг друга
В ночь на 29 июля 2021 года на границе Армении и Азербайджана возобновились перестрелки. Об этом сообщают пресс-службы оборонных ведомств обеих стран.
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В Минобороны Армении утверждают, что около 03:00 (02:00 по Киеву) ночи на участке границы Гегаркуник в направлении Карвачара (Кельбаджара) азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям, нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня. Армянские части открыли ответный огонь, к утру стрельба прекратилась.
В Минобороны Азербайджана заявили о нарушении соглашения о прекращении огня с армянской стороны. Ведомство утверждает, что армянские военные вели огонь по азербайджанским позициям с 02:45 по 03:40 из автоматов и гранатометов в направлении села Зейлик Кельбаджарского (Карвачарского) района. Сообщается об использовании 10-12 ручных гранат Ф-1. Ответным огнем противник был подавлен, заявляют азербайджанские военные.
Около 8:40 (7:40 по Киеву) стрельба с обеих сторон возобновилась. Минобороны Армении сообщает об одном раненом военнослужащем и о прекращении обстрелов к 9:30 утра по местному времени.
- Осенью 2020-го в Нагорном Карабахе обострился вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. С 27 сентября по 10 ноября шли самые масштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением Азербайджаном дронов.
- В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения передала под контроль Азербайджану территории Агдамского, Кельбаджарского, Лачинского и части Газахского районов. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.
- 27 мая 2021 года Баку заявил, что взял в плен шестерых военных Армении, а 28 мая – об обстреле армянскими силами.
- За июль Азербайджан и Армения трижды обвиняли друг друга в обстрелах: 14, 19 и 23 июля.
- Вчера, 28 июля, стороны сообщили о локальных боях на границе, трое армянских военнослужащих погибли.
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