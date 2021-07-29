На границе Азербайджана и Армении возобновились перестрелки, стороны обвиняют друг друга

В ночь на 29 июля 2021 года на границе Армении и Азербайджана возобновились перестрелки. Об этом сообщают пресс-службы оборонных ведомств обеих стран.

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В Минобороны Армении утверждают, что около 03:00 (02:00 по Киеву) ночи на участке границы Гегаркуник в направлении Карвачара (Кельбаджара) азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям, нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня. Армянские части открыли ответный огонь, к утру стрельба прекратилась.

В Минобороны Азербайджана заявили о нарушении соглашения о прекращении огня с армянской стороны. Ведомство утверждает, что армянские военные вели огонь по азербайджанским позициям с 02:45 по 03:40 из автоматов и гранатометов в направлении села Зейлик Кельбаджарского (Карвачарского) района. Сообщается об использовании 10-12 ручных гранат Ф-1. Ответным огнем противник был подавлен, заявляют азербайджанские военные.

Около 8:40 (7:40 по Киеву) стрельба с обеих сторон возобновилась. Минобороны Армении сообщает об одном раненом военнослужащем и о прекращении обстрелов к 9:30 утра по местному времени.

Денис Юдин

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